TükoDer Uşak Şubesinden Hasta Hakları Günü açıklaması
Tüketiciyi Koruma Derneği (TükoDer) Uşak Şube Başkanı Utku Demiröz, Hasta Hakları Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin sağlık altyapısının güçlü olduğunu belirterek hasta haklarının korunmasının önemine dikkat çekti.
Tüketiciyi Koruma Derneği (TükoDer) Uşak Şube Başkanı Utku Demiröz, Hasta Hakları Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye’nin sağlık altyapısının güçlü olduğunu belirterek hasta haklarının korunmasının önemine dikkat çekti.
Tüketiciyi Koruma Derneği (TükoDer) Uşak Şube Başkanı Utku Demiröz, açıklamasında, "Sağlık hizmeti alan tüm vatandaşlarımız aynı zamanda birer sağlık tüketicisidir. Türkiye, güçlü sağlık altyapısı ve modern hastaneleriyle birçok ülkenin önünde yer almaktadır. Ancak sağlık sisteminin sürdürülebilirliği, hasta haklarının korunmasıyla mümkündür" ifadelerini kullandı.
Randevu yoğunluğu, kısa muayene süreleri ve hastahekim iletişiminde yaşanan aksaklıklara değinen Demiröz, hastaların bilgi edinme, mahremiyet, sağlık kuruluşunu seçme ve şikâyette bulunma haklarının korunması gerektiğini vurguladı.
Vatandaşların hak ihlalleri karşısında yasal başvuru yollarını kullanmalarının önemine işaret eden Demiröz, tüm vatandaşların Hasta Hakları Günü’nü kutladı.
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