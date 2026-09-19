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        TZOB Genel Başkanı Bayraktar, Uşak Ziraat Odası'nı ziyaret etti

        Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Uşak Ziraat Odası Başkanı Nafiz Mıdık'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2026 - 15:55 Güncelleme:
        TZOB Genel Başkanı Bayraktar, Uşak Ziraat Odası'nı ziyaret etti

        Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Uşak Ziraat Odası Başkanı Nafiz Mıdık'ı ziyaret etti.

        Bayraktar, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, tarımsal ve hayvansal üretim noktasında Uşak'ın Türkiye'nin önemli illerinden biri olduğunu söyledi.

        Tarımın stratejik ve önemli bir sektör olduğunu aktaran Bayraktar, gıdanın ertelenemeyecek bir ihtiyaç olduğunu belirtti.

        Şemsi Bayraktar, tarım sektörünün ülkeler açısından önemine değinerek, "Bunu herkesin çok iyi anlaması lazım. Bunu pandemi sürecinde gördük. Bir kilo buğday bulamayan ülkeler oldu. Bunu savaşlarda görüyoruz. Bölgemizdeki jeopolitik riskler gıdanın önemini arttırdı. Aklı başında olmayan liderler var maalesef dünyada. Bunlar bölgemizi savaş alanına çevirdi. Savaşlar devam ediyor. Bu savaşların ülkemize ve dünyadaki diğer ülkelere bir maliyeti var. Artık tarım sektörüne bir milli güvenlik meselesi olarak bakmamız gerekiyor." dedi.

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        İklim değişikliğine bağlı olarak ülkede son yıllarda yaşanan don, kuraklık, sel gibi olayların tarım sektörünü olumsuz etkilediğine işaret eden Bayraktar, yaşanan olumsuzlukları dile getirdiklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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