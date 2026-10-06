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        Uşak'ta 25 hükümlü yakalandı

        Uşak'ta çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 25 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2026 - 13:04 Güncelleme:
        Uşak'ta 25 hükümlü yakalandı

        Uşak'ta çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 25 hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, mahkeme kararlarının infaz edilebilmesi amacıyla haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüleri yakalamak için eylül ayında çalışma yürüttü.

        Jandarma, çalışmalarda hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 25 hükümlüyü yakaladı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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