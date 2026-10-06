Uşak'ta 25 hükümlü yakalandı
Uşak'ta çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 25 hükümlü yakalandı.
Giriş: 06.10.2026 - 13:04 Güncelleme:
Uşak'ta çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 25 hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, mahkeme kararlarının infaz edilebilmesi amacıyla haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüleri yakalamak için eylül ayında çalışma yürüttü.
Jandarma, çalışmalarda hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 25 hükümlüyü yakaladı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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