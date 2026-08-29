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        Uşak'ta binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2026 - 17:53 Güncelleme:
        Uşak'ta binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

        UŞAK-Uşak'ta iki katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Ünalan Mahallesi İkinci Ekiz Sokak'taki iki katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını diğer binalara sıçramadan söndürdü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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