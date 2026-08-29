Uşak'ta "Milli Mücadele, Zafer ve Gençlik Günleri" başladı

Uşak Valiliği tarafından düzenlenen "Milli Mücadele, Zafer ve Gençlik Günleri" açılış programıyla başladı.

Uşak'ta Milli Mücadele'nin hatırasını yaşatmak, büyük zaferi gelecek nesillere aktarmak ve gençleri bilimden teknolojiye, spordan sanata kadar farklı alanlardaki etkinliklerle buluşturmak amacıyla düzenlenen Milli Mücadele, Zafer ve Gençlik Günleri'nin açılışı Millet Bahçesi'nde yapıldı.

Program öncesinde Vali Serdar Kartal ve beraberindeki protokol üyeleri, kurulan stantları gezerek gerçekleştirilecek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Stantlarda sergilenen tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik çalışmalarla yakından ilgilenen heyet, görevliler ve vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

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Vali Kartal, programda yaptığı konuşmada, bir şehrin hafızasını yaşatmanın en güzel yolunun tarihini bilmek, kahramanlarını unutmamak ve geçmişten devralınan değerleri gençlerin yüreğinde yaşatmak olduğunu ifade etti.

Uşak'ın Milli Mücadele'deki tarihi önemine dikkati çeken Kartal, şöyle konuştu:

"Milli mücadelenin aziz hatırasını yad ederken, zaferlerimizin gururunu gençliğimizin ve siz kıymetli hemşerilerimizin heyecanıyla buluşturuyor geleceğe dair büyük hedeflerimize hep birlikte yürüyoruz. Çünkü burası teslimiyeti reddedenlerin, vatanı uğruna elindeki son imkanı seferber edenlerin, milli mücadeleye omuz verenlerin şehridir. Burası Büyük Taarruz'un muzaffer yürüyüşüne şahitlik eden, düşman kuvvetlerin bozguna uğratıldığı ve komuta kademesinin esir alınmasıyla zaferin tarihi hadiselerinden birine sahne olan şanlı bir şehirdir. İşte bunun için burası, düşmanın teslim alındığı şehir Uşak'tır."

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Programda, AK Parti Uşak milletvekilleri İsmail Güneş ile Fahrettin Tuğrul, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba ve Uşak Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan da birer konuşma yaptı.

Sanatçı Fadıl Aydın'ın sahne aldığı konserle devam eden programda, alanı dolduran katılımcılar da şarkılara eşlik ederek zafer coşkusuna ortak oldu.