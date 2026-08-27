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        Uşak'ta otomobil ile cipin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

        Uşak'ta otomobil ile cipin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2026 - 16:01 Güncelleme:
        Uşak'ta otomobil ile cipin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

        Uşak'ta otomobil ile cipin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

        A.T. (29) yönetimindeki 64 ACC 586 plakalı otomobil, Fatih Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'ndeki kavşakta H.H.A. (55) idaresindeki 64 KB 222 plakalı ciple çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler ile otomobildeki A.A. (21), ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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