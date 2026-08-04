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        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri Uşak'ta binanın havalandırma boşluğuna düşen çocuk ağır yaralandı

        Uşak'ta binanın havalandırma boşluğuna düşen çocuk ağır yaralandı

        Uşak'ta binanın havalandırma boşluğuna düşen çocuk ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2026 - 18:08 Güncelleme:
        Uşak'ta binanın havalandırma boşluğuna düşen çocuk ağır yaralandı

        Uşak'ta binanın havalandırma boşluğuna düşen çocuk ağır yaralandı.

        E.M. (4) Ünalan Mahallesi'ndeki iki katlı binanın birinci katındaki evlerinin mutfak penceresinden havalandırma boşluğuna düştü.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince çıkartılan E.M, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        E.M'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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