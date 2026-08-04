Uşak'ta binanın havalandırma boşluğuna düşen çocuk ağır yaralandı. E.M. (4) Ünalan Mahallesi'ndeki iki katlı binanın birinci katındaki evlerinin mutfak penceresinden havalandırma boşluğuna düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince çıkartılan E.M, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. E.M'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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