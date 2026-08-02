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        Uşak'ta devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Uşak'ın Banaz ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2026 - 13:43 Güncelleme:
        Uşak'ta devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Uşak'ın Banaz ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Afyonkarahisar-Uşak kara yolunda ilerleyen Umut B. (25) yönetimindeki 06 ABS 941 plakalı otomobil, Düzlüce köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçtikten sonra devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki babası T.B. (55), annesi G.B. (46) ve kardeşi Arda B. (18) ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Arda B. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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