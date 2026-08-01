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        Uşak'ta kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

        Uşak'ta kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2026 - 16:36 Güncelleme:
        Uşak'ta kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

        Uşak'ta kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

        D.Y. (50) yönetimindeki 64 DK 056 plakalı kamyonet, Gazi Bulvarı'nda A.B. (64) idaresindeki 64 DD 125 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle kamyonet yola devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler ile otomobildeki M.B. (64) ve B.İ. (38) ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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