Uşak'ta kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Uşak'ta kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.



D.Y. (50) yönetimindeki 64 DK 056 plakalı kamyonet, Gazi Bulvarı'nda A.B. (64) idaresindeki 64 DD 125 plakalı otomobille çarpıştı.



Çarpışmanın etkisiyle kamyonet yola devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



Kazada yaralanan sürücüler ile otomobildeki M.B. (64) ve B.İ. (38) ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



