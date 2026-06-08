Uşak'ta bir ev ve iş yerinde 8 tabanca, 17 tüfek ele geçirildi
Uşak'ta bir iş yeri ve eve düzenlenen operasyonda 8 tabanca ile 17 tüfek ele geçirildi.
Uşak'ta bir iş yeri ve eve düzenlenen operasyonda 8 tabanca ile 17 tüfek ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince K.K'nin kent merkezindeki iş yeri ve evine operasyon düzenlendi.
Yapılan aramada, biri kurusıkı 4 tabanca, 4 antika olduğu değerlendirilen dolma tabanca, 3 av tüfeği, 3 faturasız havalı tüfek, 10 antika dolma av tüfeği, 1 replika makineli tüfek, 4 kılıç, 9 av bıçağı ve 1 telsiz ele geçirildi.
Operasyon kapsamında K.K. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.