Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri Uşak'ta bir ev ve iş yerinde 8 tabanca, 17 tüfek ele geçirildi

        Uşak'ta bir ev ve iş yerinde 8 tabanca, 17 tüfek ele geçirildi

        Uşak'ta bir iş yeri ve eve düzenlenen operasyonda 8 tabanca ile 17 tüfek ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2026 - 19:53 Güncelleme:
        Uşak'ta bir ev ve iş yerinde 8 tabanca, 17 tüfek ele geçirildi

        Uşak'ta bir iş yeri ve eve düzenlenen operasyonda 8 tabanca ile 17 tüfek ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince K.K'nin kent merkezindeki iş yeri ve evine operasyon düzenlendi.

        Yapılan aramada, biri kurusıkı 4 tabanca, 4 antika olduğu değerlendirilen dolma tabanca, 3 av tüfeği, 3 faturasız havalı tüfek, 10 antika dolma av tüfeği, 1 replika makineli tüfek, 4 kılıç, 9 av bıçağı ve 1 telsiz ele geçirildi.

        Operasyon kapsamında K.K. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Şimşek'ten açıklamalar
        Bakan Şimşek'ten açıklamalar
        Kılıçdaroğlu: Kurultay sürecini başlatıyoruz
        Kılıçdaroğlu: Kurultay sürecini başlatıyoruz
        Almanya ile Fransa savaş uçağı projesini iptal etti
        Almanya ile Fransa savaş uçağı projesini iptal etti
        Şi Cinping, Kim Jong Un ile görüştü
        Şi Cinping, Kim Jong Un ile görüştü
        Bakan Fidan: Barış çabası sürdürülmeli
        Bakan Fidan: Barış çabası sürdürülmeli
        Mayıs'ta 4606 kişi tutuklandı
        Mayıs'ta 4606 kişi tutuklandı
        İşte Dünya Kupası'nın 'kardeşleri'
        İşte Dünya Kupası'nın 'kardeşleri'
        Bugün Ne Oldu? 8 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 8 Haziran 2026 haberleri
        İran-İsrail hattında karşılıklı saldırılar!
        İran-İsrail hattında karşılıklı saldırılar!
        Ticaret Bakanlığı'ndan çok sert 'servis ücreti' uyarısı
        Ticaret Bakanlığı'ndan çok sert 'servis ücreti' uyarısı
        Perez kazandı, Mourinho dönüyor!
        Perez kazandı, Mourinho dönüyor!
        "Duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz"
        "Duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz"
        "Hedef Engin Polat'tı, öldürmeden tarayacaktım"
        "Hedef Engin Polat'tı, öldürmeden tarayacaktım"
        "Yapısal reformları hayata geçiriyoruz"
        "Yapısal reformları hayata geçiriyoruz"
        Aşıkların Bodrum kaçamağı
        Aşıkların Bodrum kaçamağı
        "O çılgın adamdan korkuyorum"
        "O çılgın adamdan korkuyorum"
        Türkiye Atlası: Yapay zekâ ile 81 ili küçük gezegenlere dönüştürdük
        Türkiye Atlası: Yapay zekâ ile 81 ili küçük gezegenlere dönüştürdük
        Yarışın ünlü seyircileri
        Yarışın ünlü seyircileri
        Duran, Galatasaray'dan haber bekliyor!
        Duran, Galatasaray'dan haber bekliyor!
        8-14 Haziran haftalık burç yorumları
        8-14 Haziran haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Uşak'ta silah ticaretine gözaltı
        Uşak'ta silah ticaretine gözaltı
        Uşakspor'da Çoruhlu sabır istedi
        Uşakspor'da Çoruhlu sabır istedi
        Karate için 5 yıldır babası ve kardeşlerinden uzakta yaşıyor
        Karate için 5 yıldır babası ve kardeşlerinden uzakta yaşıyor
        Uşak'ta masaj salonlarına fuhuş operasyonunda 3 kişi tutuklandı
        Uşak'ta masaj salonlarına fuhuş operasyonunda 3 kişi tutuklandı
        Uşak'ta fuhuş operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
        Uşak'ta fuhuş operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
        Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sahadaki çalışmalarını sürdürüyor
        Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sahadaki çalışmalarını sürdürüyor