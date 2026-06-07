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        Uşak'ta fuhuş operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

        Uşak'ta iki masaj salonuna düzenlenen fuhuş operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2026 - 20:14 Güncelleme:
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        Uşak'ta fuhuş operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

        Uşak'ta iki masaj salonuna düzenlenen fuhuş operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kentteki bazı masaj salonlarında fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

        Fuhuş yapıldığı tespit edilen iki masaj salonuna operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, işletme sahiplerinin de aralarında bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Operasyon kapsamında masaj salonlarında çalışan biri yabancı uyruklu 12 kadının ifadesine başvuruldu.

        Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından masaj salonu sahipleri Y.Ö. ve İ.B. ile işletme müdürü M.Ö. adliyeye sevk edildi.

        Zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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