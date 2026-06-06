Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri Uşak'ta yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

        Uşak'ta yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

        Uşak'ta düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2026 - 13:38 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uşak'ta yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

        Uşak'ta düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı.

        Adreslerdeki aramalarda ele geçirilen 11 cep telefonu ve 1 bilgisayar ile dijital materyallere el konuldu.

        Operasyon kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tepki çeken fıkranın ardından Rahmi Koç'a soruşturma
        Tepki çeken fıkranın ardından Rahmi Koç'a soruşturma
        Römorkun kapağını açacaktı... Tonlarca gübre üzerine düştü!
        Römorkun kapağını açacaktı... Tonlarca gübre üzerine düştü!
        Fenerbahçe'de kongrede gerginlik!
        Fenerbahçe'de kongrede gerginlik!
        Fenerbahçe'de seçim heyecanı!
        Fenerbahçe'de seçim heyecanı!
        Caddenin ortasında kanlı hesaplaşma!
        Caddenin ortasında kanlı hesaplaşma!
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        'Yasak aşk' iddiasıyla çifte cinayette flaş gelişme!
        'Yasak aşk' iddiasıyla çifte cinayette flaş gelişme!
        Bizim Çocuklar'ın rakibi Venezuela!
        Bizim Çocuklar'ın rakibi Venezuela!
        250 bin euro'luk nafaka talebine ret
        250 bin euro'luk nafaka talebine ret
        Farklı olan dinozor hangisi?
        Farklı olan dinozor hangisi?
        Aşk itirafı
        Aşk itirafı
        Ozan Güven'in oyunları iptal edildi
        Ozan Güven'in oyunları iptal edildi
        Yaşamadığı acı kalmadı! Torunları için ayakta
        Yaşamadığı acı kalmadı! Torunları için ayakta
        15 yıldır yatağa hasretti! Artık sevinçten ağlıyor
        15 yıldır yatağa hasretti! Artık sevinçten ağlıyor
        Sinemada yaz sezonu başlıyor!
        Sinemada yaz sezonu başlıyor!
        Kimler kısmi emekli olabilir?
        Kimler kısmi emekli olabilir?
        Önce abla sonra kardeş... 11 yıl sonra ağlatan kader!
        Önce abla sonra kardeş... 11 yıl sonra ağlatan kader!
        İddia: İsrail, ABD'ye yönelik casusluk faaliyetini artırdı
        İddia: İsrail, ABD'ye yönelik casusluk faaliyetini artırdı
        Kıyafet deyip geçmeyin!
        Kıyafet deyip geçmeyin!
        Dünya Kupası çalışanları greve gidiyor
        Dünya Kupası çalışanları greve gidiyor

        Benzer Haberler

        Uşak'ta emisyon ölçümü yaptığı fabrikanın çatısından düşen tekniker ağır ya...
        Uşak'ta emisyon ölçümü yaptığı fabrikanın çatısından düşen tekniker ağır ya...
        Uşak'ta fabrikanın çatısından düşen tekniker yaralandı
        Uşak'ta fabrikanın çatısından düşen tekniker yaralandı
        Uşak'ta 20 bin 100 adet kaçak makaron ele geçirildi
        Uşak'ta 20 bin 100 adet kaçak makaron ele geçirildi
        Öz İplik-İş'ten Uşak'ta Colin's önünde basın açıklaması
        Öz İplik-İş'ten Uşak'ta Colin's önünde basın açıklaması
        Uşak Valisi Kartal'dan Kütahya Valisi Işın'a iade-i ziyaret
        Uşak Valisi Kartal'dan Kütahya Valisi Işın'a iade-i ziyaret
        Uşak Belediyesi Başkan Vekili Özkan'dan hayvan bakımevine ziyaret
        Uşak Belediyesi Başkan Vekili Özkan'dan hayvan bakımevine ziyaret