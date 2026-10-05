Uşak'ta çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı
Uşak'ta iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.
Giriş: 05.10.2026 - 02:19 Güncelleme:
Uşak'ta iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.
Ovademirler Mahallesi'nde bir düğün salonunun önünde iki grup arasında tartışma çıktı.
Bıçaklı kavgaya dönüşen olayda Afganistan uyruklu R.H. (53) yaralandı.
R.H, yakınları tarafından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Tedavi altına alınan R.H'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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