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        Uşak'ta çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

        Uşak'ta iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2026 - 02:19 Güncelleme:
        Uşak'ta çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

        Uşak'ta iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

        Ovademirler Mahallesi'nde bir düğün salonunun önünde iki grup arasında tartışma çıktı.

        Bıçaklı kavgaya dönüşen olayda Afganistan uyruklu R.H. (53) yaralandı.

        R.H, yakınları tarafından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

        Olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Tedavi altına alınan R.H'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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