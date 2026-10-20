Uşak'ta devrilen tırın sürücüsü öldü

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

O sırada aynı istikamette seyreden N.A. (41) idaresindeki 35 CYV 126 plakalı yolcu otobüsü, yola dökülen domateslerden dolayı kayarak devrilen tırın dorsesi ile bariyerlerin arasında sıkıştı.

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