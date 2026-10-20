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        Uşak'ta devrilen tırın sürücüsü öldü

        Uşak'ta devrilen domates yüklü tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 12:05 Güncelleme:
        Uşak'ta devrilen tırın sürücüsü öldü

        Uşak'ta devrilen domates yüklü tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

        Uşak-İzmir kara yolunda ilerleyen Halil Altundağ (53) yönetimindeki 13 DA 106 plakalı tır, Yenişehir rampalarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi.

        Bunun üzerine dorsedeki domatesler yola saçıldı.

        O sırada aynı istikamette seyreden N.A. (41) idaresindeki 35 CYV 126 plakalı yolcu otobüsü, yola dökülen domateslerden dolayı kayarak devrilen tırın dorsesi ile bariyerlerin arasında sıkıştı.

        Kaza nedeniyle kara yolu trafiğe kapandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

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        Ekiplerce yapılan incelemede tırda sıkışan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

        Yolcu otobüsünün ekiplerce çekilmesinin ardından kara yolu tek şeritten ulaşıma açıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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