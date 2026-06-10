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        Uşak'ta firari hükümlü yakalandı

        Uşak'ta, hakkında 27 yıl 30 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2026 - 10:42 Güncelleme:
        Uşak'ta firari hükümlü yakalandı

        Uşak'ta, hakkında 27 yıl 30 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, hakkında, "Bilişim sistemleri banka ve kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 27 yıl 30 gün hapis cezası bulunan M.D'nin Fevzi Çakmak Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.

        Firari hükümlü, ekiplerce yakalandı.

        M.D, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.















        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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