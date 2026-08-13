Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri Uşak'ta hareket halindeki panelvandan düşen çocuk öldü

        Uşak'ta hareket halindeki panelvandan düşen çocuk öldü

        Uşak'ın Karahallı ilçesinde hareket halindeki panelvandan yola düşen çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2026 - 16:26 Güncelleme:
        Uşak'ta hareket halindeki panelvandan düşen çocuk öldü

        Uşak'ın Karahallı ilçesinde hareket halindeki panelvandan yola düşen çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Buğdaylı Mahallesi'nde ilerleyen Y.E.Y. (21) yönetimindeki 06 FL 8462 plakalı panelvanın kapısının açılması sonucu araçta yolcu olarak bulunan Furkan Ç. (16) yola düştü.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan Furkan Ç. ambulansla Karahallı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Buradaki müdahalenin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Furkan Ç, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Sürücü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP'li milletvekili taciz iddiasıyla dövüldü
        CHP'li milletvekili taciz iddiasıyla dövüldü
        Balıkesir Edremit'te orman yangını!
        Balıkesir Edremit'te orman yangını!
        Nilda'nın katili tutuklandı! Canavarın ifadesi çıktı!
        Nilda'nın katili tutuklandı! Canavarın ifadesi çıktı!
        Bugün Ne Oldu? 13 Ağustos 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 13 Ağustos 2026 haberleri
        RTÜK’ten dört dijital platforma üst sınırdan ceza
        RTÜK’ten dört dijital platforma üst sınırdan ceza
        Yabancılar en çok hangi ilden konut aldı?
        Yabancılar en çok hangi ilden konut aldı?
        2 suç örgütü lideri Türkiye'ye getirildi
        2 suç örgütü lideri Türkiye'ye getirildi
        Merve engelli kalmıştı! Doktora hapis ve meslekten men cezası
        Merve engelli kalmıştı! Doktora hapis ve meslekten men cezası
        AB'de Kuraklık Krizi
        AB'de Kuraklık Krizi
        Okan Buruk'tan kadro kararı!
        Okan Buruk'tan kadro kararı!
        Türkiye'nin vergi rekortmenleri açıklandı
        Türkiye'nin vergi rekortmenleri açıklandı
        İspanya Süper Kupası resmen İstanbul'da!
        İspanya Süper Kupası resmen İstanbul'da!
        Alihan Kuriş dahil 49 gözaltı
        Alihan Kuriş dahil 49 gözaltı
        "Evet" dedi
        "Evet" dedi
        2500 yılındaki İstanbul böyle görünecek
        2500 yılındaki İstanbul böyle görünecek
        Faruk Turgut'tan 'Kızılcık Şerbeti' açıklaması
        Faruk Turgut'tan 'Kızılcık Şerbeti' açıklaması
        Yıldız Tilbe çok sinirlendi
        Yıldız Tilbe çok sinirlendi
        ABD uçak gemisinde kriz
        ABD uçak gemisinde kriz
        İlk kez konuştu
        İlk kez konuştu
        Kartal tur için sahada!
        Kartal tur için sahada!

        Benzer Haberler

        Uşakspor'da Ayhan yuvadan uçtu
        Uşakspor'da Ayhan yuvadan uçtu
        Uşak'ta kuyumcu soygunu: 4 şüpheli İstanbul'da yakalandı
        Uşak'ta kuyumcu soygunu: 4 şüpheli İstanbul'da yakalandı
        Uşak'ta kuyumcudaki soyguna ilişkin 4 şüpheli yakalandı
        Uşak'ta kuyumcudaki soyguna ilişkin 4 şüpheli yakalandı
        Uşak Valisi Kartal, güvenlik ve asayiş verilerini açıkladı
        Uşak Valisi Kartal, güvenlik ve asayiş verilerini açıkladı
        Uşak'ta çevreyi kirletenlere karşı denetimler artırıldı Uşak Belediye Başka...
        Uşak'ta çevreyi kirletenlere karşı denetimler artırıldı Uşak Belediye Başka...
        Uşak'ta yolcu otobüsünün kamyona arkadan çarptığı kazada ağır yaralanan mua...
        Uşak'ta yolcu otobüsünün kamyona arkadan çarptığı kazada ağır yaralanan mua...