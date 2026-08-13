Uşak'ta hareket halindeki panelvandan düşen çocuk öldü

Buradaki müdahalenin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Furkan Ç, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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