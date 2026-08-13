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        Uşak'ta kuyumcudaki soyguna ilişkin 4 şüpheli yakalandı

        Uşak'ta bir kuyumcuda gerçekleşen soygunla ilgili 4 şüpheli İstanbul'da gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2026 - 14:28 Güncelleme:
        Uşak'ta kuyumcudaki soyguna ilişkin 4 şüpheli yakalandı

        Uşak'ta bir kuyumcuda gerçekleşen soygunla ilgili 4 şüpheli İstanbul'da gözaltına alındı.

        Özdemir Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde bir kuyumcuda gece saatlerinde soygun yapıldığı ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

        Güvenlik kamerasını inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin soygunun ardından İstanbul'a kaçtığını tespit etti.

        Bu kapsamda olayla ilgili 4 şüpheli İstanbul'da gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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