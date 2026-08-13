Uşak'ta kuyumcudaki soyguna ilişkin 4 şüpheli yakalandı

Bu kapsamda olayla ilgili 4 şüpheli İstanbul'da gözaltına alındı.

Özdemir Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde bir kuyumcuda gece saatlerinde soygun yapıldığı ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Uşak'ta bir kuyumcuda gerçekleşen soygunla ilgili 4 şüpheli İstanbul'da gözaltına alındı.

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