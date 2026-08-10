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        Uşak'ta tırla çarpışan traktörün sürücüsü öldü

        Uşak'ın Banaz ilçesinde tırla traktörün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2026 - 22:50 Güncelleme:
        Uşak'ta tırla çarpışan traktörün sürücüsü öldü

        Uşak'ın Banaz ilçesinde tırla traktörün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Uşak-Afyonkarahisar kara yolunda ilerleyen A.A. (63) yönetimindeki 35 CET 956 plakalı tır, Çiftlik köyü yakınlarında tali yoldan çıkan Ali İhsan Şahin (66) idaresindeki 64 AY 472 plakalı traktörle çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle traktör ikiye bölündü.


        İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, Şahin'in hayatını kaybettiğini belirledi.


        Kazada ağır yaralanan tır sürücüsü de ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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