Uşak'ta TÜGVA yaz okullarının kapanış programı düzenlendi

Uşak'ta, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) yaz okullarının kapanış programı dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.



Uşak Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.



İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından TÜGVA tarafından hazırlanan videonun gösterimi yapıldı.



Programda konuşan Uşak Valisi Serdar Kartal, yaz okullarına 4 bin 380 öğrencinin katıldığını söyledi.



Öğrencilere çeşitli eğitimlerin verildiğini aktaran Kartal, dünyanın çok hızlı değiştiğini, yapay zekadan uzay teknolojilerine kadar yeni bir dönemin kapılarının açıldığını belirtti.



Böyle bir çağda Türkiye'nin geliştiren, öncülük eden, kendi sözünü söyleyen güçlü bir ülke olmayı hedeflediğini söyleyen Kartal, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ortaya konulan Türkiye Yüzyılı vizyonunun merkezinde de sizler varsınız. Türkiye Yüzyılı, tarihini bilen ama geleceği de okuyabilen, köklerinden kopmadan dünyaya açılan, imanıyla, ahlakıyla, bilgisiyle ve cesaretiyle geleceğe yürüyen siz gençlerimizin omuzlarında yükselecektir. İşte bu inançla bizler de her bir evladımızın eğitimde, bilimde, teknolojide, kültürde, sanatta ve sporda kendi kabiliyetini ortaya koyabilmesi için çalışıyor, tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz." dedi.



TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci ise Uşak'ta olmaktan mutluluk duyduğunu, gençlerle bir arada olmanın coşkusunu yaşadığını ifade etti.



Uşak'ta 4 bin 380 öğrenciyi ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Beşinci, emeği geçen herkese teşekkür etti.



Beşinci, sözlerine şöyle devam etti:



"Her çağın bir sözü vardır. Her milletin bir yürüyüşü vardır ve bu yürüyüşü gerçekleştiren bir gençliği vardır. İşte o gençlik burada. Biz bu gençlikle her daim gurur duyuyoruz. Fatih Sultan Mehmet zamanında gemileri karadan yürüten liderliğe şahitlik ettik. Fatih Sultan Mehmet'in bu gençlere nasihati var. Onların denizi zincirleyecek kadar aklı varsa bizim gemileri karadan yürütecek kadar cesaretimiz var. O zaman ben de burada çok kıymetli büyüklerimizin yanında açık açık iddia ediyorum. Bir gün gelecek, bir gün kalacak. Bu gençlik yürüyecek. Bir sabah kardan aydınlık gelecek."



Programda, AK Parti Uşak İl Başkanı Himmet Yaşar ile TÜGVA Uşak İl Temsilcisi Hüseyin Bıyıklı da konuşma yaptı.



