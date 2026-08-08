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        Uşak'ta kamyonla çarpışarak devrilen itfaiye aracındaki 2 kişi yaralandı

        Uşak'ta ot yangını ihbarına giderken kamyonla çarpışarak devrilen itfaiye aracındaki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2026 - 16:31 Güncelleme:
        Uşak'ta kamyonla çarpışarak devrilen itfaiye aracındaki 2 kişi yaralandı

        Uşak'ta ot yangını ihbarına giderken kamyonla çarpışarak devrilen itfaiye aracındaki 2 kişi yaralandı.

        Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde ilerleyen Y.K. (37) yönetimindeki Uşak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne ait 64 DD 642 plakalı itfaiye aracı, Alparslan Caddesi kesişiminde Ç.K. (49) idaresindeki 64 AEL 212 plakalı kamyonla çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle itfaiye aracı yola devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan itfaiye aracının sürücüsü Y.K. ile yanındaki itfaiye eri İ.O. (30) ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Kamyon sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        İtfaiye ekibinin Fatih Mahallesi'nde bir ot yangını ihbarına gittiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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