Uşak'ta kamyonla çarpışarak devrilen itfaiye aracındaki 2 kişi yaralandı

Uşak'ta ot yangını ihbarına giderken kamyonla çarpışarak devrilen itfaiye aracındaki 2 kişi yaralandı.



Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde ilerleyen Y.K. (37) yönetimindeki Uşak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne ait 64 DD 642 plakalı itfaiye aracı, Alparslan Caddesi kesişiminde Ç.K. (49) idaresindeki 64 AEL 212 plakalı kamyonla çarpıştı.



Çarpışmanın etkisiyle itfaiye aracı yola devrildi.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Kazada yaralanan itfaiye aracının sürücüsü Y.K. ile yanındaki itfaiye eri İ.O. (30) ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



Kamyon sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.



İtfaiye ekibinin Fatih Mahallesi'nde bir ot yangını ihbarına gittiği öğrenildi.

