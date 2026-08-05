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        Uşak'ta takla atan otomobilin sürücüsü öldü

        Uşak'ta takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2026 - 16:35 Güncelleme:
        Uşak'ta takla atan otomobilin sürücüsü öldü

        Uşak'ta takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Uşak-Selendi kara yolunda seyreden Hüseyin Köroğlu (64) yönetimindeki 45 ATK 454 plakalı otomobil, Çatalbayır mevkisinde tarlaya girerek takla attı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, Köroğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.


        Köroğlu'nun cesedi, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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