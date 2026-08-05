Uşak'ta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Uşak'ın Sivaslı ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü.
Giriş: 05.08.2026 - 13:54 Güncelleme:
Uşak'ın Sivaslı ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü.
Şevket Çakın (21) yönetimindeki 64 AAY 623 plakalı motosiklet, Gazi Bulvarı'nda, S.K. (18) idaresindeki yabancı plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. Ambulansla Sivaslı Devlet Hastanesine kaldırılan Çakın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
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