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        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri Uşak'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i bebek 5 kişi yaralandı

        Uşak'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i bebek 5 kişi yaralandı

        Uşak'ta iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 1'i bebek 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2026 - 16:34 Güncelleme:
        Uşak'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i bebek 5 kişi yaralandı

        Uşak'ta iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 1'i bebek 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

        T.K. yönetimindeki 64 AAJ 466 plakalı otomobil, Susuz Kavşağı yakınlarında Y.A. idaresindeki 34 NKP 633 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada 64 AAJ 466 plakalı araçta bulunan Ü.K. (53), K.K. (32), A.A.K. (1), A.K. (7) ve Ü.İ.K. (9) yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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