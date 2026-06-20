Uşak'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i bebek 5 kişi yaralandı

Uşak'ta iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 1'i bebek 5 kişi hastaneye kaldırıldı. T.K. yönetimindeki 64 AAJ 466 plakalı otomobil, Susuz Kavşağı yakınlarında Y.A. idaresindeki 34 NKP 633 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 64 AAJ 466 plakalı araçta bulunan Ü.K. (53), K.K. (32), A.A.K. (1), A.K. (7) ve Ü.İ.K. (9) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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