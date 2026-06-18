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        Uşak'ta kan bağışçılarına plaket

        Uşak'ta 45 kez ve üstünde kan bağışında bulunan 20 kişiye plaket verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2026 - 15:47 Güncelleme:
        Uşak'ta kan bağışçılarına plaket

        Uşak'ta 45 kez ve üstünde kan bağışında bulunan 20 kişiye plaket verildi.

        İl Sağlık Müdürlüğü Konferans Salonu'ndaki programda konuşan İl Sağlık Müdürü Tarık Acar bağışta bulunanlara teşekkür etti.


        Kan bağışının önemini anlatan Acar, kan bağışının bir insanlık görevi olduğunu belirtti.


        Türk Kızılay Güney Ege Bölge Kan Merkezi Müdürü Ferda Korkut da kanın yapay olarak üretilmesinin mümkün olmadığını ifade ederek, "45 kere bir başkasının derdiyle dertlenmek, bunun için 45 kere sedyeye uzanmak bir vatandaşlık görevinin çok üstünde. Çok yüksek bir erdemin, adanmışlığın, iyiliğin göstergesi. Sizler ismi bilinmeyen çok özel kahramanlarsınız." dedi.


        Konuşmaların ardından Uşak Valisi Serdar Kartal ve protokol üyelerince 45 kez ve üstünde kan bağışında bulunan 20 kişiye plaket verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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