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        Uşak'ta "Milli Birlik, Zafer ve Gençlik Günleri" kapsamındaki konserler iptal edildi

        Uşak Valiliği, KKTC'nin Girne Limanı'ndan Mersin'in Taşucu Limanı'na sefer yapan yolcu gemisinin alabora olması sonucu meydana gelen kazanın ardından, "Milli Birlik, Zafer ve Gençlik Günleri" kapsamında düzenlenmesi planlanan konserlerin iptal edildiğini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2026 - 00:38 Güncelleme:
        Uşak'ta "Milli Birlik, Zafer ve Gençlik Günleri" kapsamındaki konserler iptal edildi

        Uşak Valiliği, KKTC'nin Girne Limanı'ndan Mersin'in Taşucu Limanı'na sefer yapan yolcu gemisinin alabora olması sonucu meydana gelen kazanın ardından, "Milli Birlik, Zafer ve Gençlik Günleri" kapsamında düzenlenmesi planlanan konserlerin iptal edildiğini duyurdu.

        Uşak Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kazada hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar dilendi.

        Açıklamada, "Milli Birlik Zafer ve Gençlik Günleri kapsamında planlanan konser programlarımız, yaşanan elim hadise nedeniyle iptal edilmiştir. Bu kapsamda, 31 Ağustos Pazartesi günü Uşak Millet Bahçesi'nde yapılması planlanan Poizi konseri ve 1 Eylül Salı günü Uşak Millet Bahçesi'nde yapılması planlanan Kıraç Konseri icra edilmeyecektir." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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