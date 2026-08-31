Uşak'ta "Milli Birlik, Zafer ve Gençlik Günleri" kapsamındaki konserler iptal edildi

Uşak Valiliği, KKTC'nin Girne Limanı'ndan Mersin'in Taşucu Limanı'na sefer yapan yolcu gemisinin alabora olması sonucu meydana gelen kazanın ardından, "Milli Birlik, Zafer ve Gençlik Günleri" kapsamında düzenlenmesi planlanan konserlerin iptal edildiğini duyurdu.

Uşak Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kazada hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar dilendi.

Açıklamada, "Milli Birlik Zafer ve Gençlik Günleri kapsamında planlanan konser programlarımız, yaşanan elim hadise nedeniyle iptal edilmiştir. Bu kapsamda, 31 Ağustos Pazartesi günü Uşak Millet Bahçesi'nde yapılması planlanan Poizi konseri ve 1 Eylül Salı günü Uşak Millet Bahçesi'nde yapılması planlanan Kıraç Konseri icra edilmeyecektir." ifadelerine yer verildi.