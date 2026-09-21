Uşak'ta skuterden düşen kişi yaralandı
Uşak'ta elektrikli skuterden düşerek ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Giriş: 21.09.2026 - 15:47 Güncelleme:
Uşak'ta elektrikli skuterden düşerek ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Cumhuriyet Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nden skuter ile ilerleyen R.G. (49) dengesini kaybederek düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan R.G. ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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