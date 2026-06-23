Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri Uşak'ta son kullanım tarihi geçmiş 1860 hayvansal ilaç ele geçirildi

        Uşak'ta son kullanım tarihi geçmiş 1860 hayvansal ilaç ele geçirildi

        Uşak'ta otomobilinde belgesiz ve son kullanma tarihi geçmiş çok sayıda hayvansal ilaç ele geçirilen şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2026 - 13:50 Güncelleme:
        Uşak'ta son kullanım tarihi geçmiş 1860 hayvansal ilaç ele geçirildi

        Uşak'ta otomobilinde belgesiz ve son kullanma tarihi geçmiş çok sayıda hayvansal ilaç ele geçirilen şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Uşak Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri belgesiz ilaç satışı yaptığı tespit edilen B.K'yı (31) takibe aldı.

        Polis ekiplerince yakalanan şüphelinin otomobilinde yapılan aramada, son kullanım tarihi geçmiş ilaçların da bulunduğu 1860 hayvansal ilaç ele geçirildi.

        Gözaltına alınan B.K, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

        Şüpheli hakkında "kişilerin veya hayvanların hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak şekilde ilaç satma" ve "izinsiz veteriner ilacı satışı" suçlarından adli işlem başlatıldı.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD Başkanı Trump: İran nükleer denetimlere onay verdi
        ABD Başkanı Trump: İran nükleer denetimlere onay verdi
        10 milyarlık yasa dışı bahis ağına dev operasyon!
        10 milyarlık yasa dışı bahis ağına dev operasyon!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Şanlıurfa’da vahşet! Eşini öldürüp intihar süsü verdi
        Şanlıurfa’da vahşet! Eşini öldürüp intihar süsü verdi
        "Zoraki evlilik cinayeti" Firari katil sınırda yakalandı!
        "Zoraki evlilik cinayeti" Firari katil sınırda yakalandı!
        Doğum öncesi son tatil
        Doğum öncesi son tatil
        İstanbul merkezli 9 ilde vergi kaçakçılığı operasyonu
        İstanbul merkezli 9 ilde vergi kaçakçılığı operasyonu
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Yapay zekâdan büyük kıvırma! Eksik ve hatalı bilgi veriyor
        Yapay zekâdan büyük kıvırma! Eksik ve hatalı bilgi veriyor
        Bu adada yaşayan herkes akraba!
        Bu adada yaşayan herkes akraba!
        Beşiktaş'tan stoper harekatı!
        Beşiktaş'tan stoper harekatı!
        Pınar Altuğ'un gurur günü
        Pınar Altuğ'un gurur günü
        Cinsel istismar mağduru Oya'yı katleden nişanlıya büyük ceza!
        Cinsel istismar mağduru Oya'yı katleden nişanlıya büyük ceza!
        "Bu sefer seni seveceğim yaz"
        "Bu sefer seni seveceğim yaz"
        "İstenmeyen çocuktum"
        "İstenmeyen çocuktum"
        Kaçırılan Karaal işkenceyi anlattı! Kilit 5 isim yakalandı!
        Kaçırılan Karaal işkenceyi anlattı! Kilit 5 isim yakalandı!
        Arif ile Ceylan'ın kemikleri 3 mağarada bulundu! Aile kararıyla töre infazı!
        Arif ile Ceylan'ın kemikleri 3 mağarada bulundu! Aile kararıyla töre infazı!
        Kalbi 20 kez durdu! Hayata böyle tutundu
        Kalbi 20 kez durdu! Hayata böyle tutundu
        Üniversitelerde yeni dönem! Üniversite dışındaki eğitimler artık transkripte girecek
        Üniversitelerde yeni dönem! Üniversite dışındaki eğitimler artık transkripte girecek
        Gol düellosunda kazanan Norveç!
        Gol düellosunda kazanan Norveç!

        Benzer Haberler

        Uşak'ta otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 yaralı
        Uşak'ta otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 yaralı
        Uşak'ta kamyon ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Uşak'ta kamyon ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Uşakspor'da Yusufhan gitti
        Uşakspor'da Yusufhan gitti
        İçişleri Bakan Yardımcısı Çelik, Uşak'ta
        İçişleri Bakan Yardımcısı Çelik, Uşak'ta
        Kazada kaybettiği kocasının hobisini geçim kaynağına dönüştürdü
        Kazada kaybettiği kocasının hobisini geçim kaynağına dönüştürdü
        Uşak'ta uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
        Uşak'ta uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama