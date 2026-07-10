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        Uşak'ta tarım arazisinde başlayıp ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

        Uşak'ta tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2026 - 20:14 Güncelleme:
        Uşak'ta tarım arazisinde başlayıp ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

        Uşak'ta tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Kayaağıl köyü yakınlarında tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın ormanlık alana sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye 3 helikopter, 15 arazöz, itfaiye ekipleri ve iş makineleri sevk edildi. Köylüler de söndürme çalışmalarına sulama tankerleriyle destek verdi.

        Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

        Yangında, tarım arazilerinde paketlenmiş halde çok miktarda saman da yandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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