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        Uşak'ta Ticaret ve Sanayi Odası ile Ticaret Borsası'ndan tarımsal güç birliği

        Uşak Ticaret ve Sanayi Odası ile Uşak Ticaret Borsası, Banaz ilçesinde yapımı süren tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesinde tarımsal üretim ve araştırma yapmak amacıyla şirket kurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2026 - 12:27 Güncelleme:
        Uşak'ta Ticaret ve Sanayi Odası ile Ticaret Borsası'ndan tarımsal güç birliği

        Uşak Ticaret ve Sanayi Odası ile Uşak Ticaret Borsası, Banaz ilçesinde yapımı süren tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesinde tarımsal üretim ve araştırma yapmak amacıyla şirket kurdu.


        "Uşak İleri Tarım Teknolojileri" adlı şirketin kuruluşu ve şirkete tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesinde yer tahsisi amacıyla Valilikte imza töreni düzenlendi.


        Törende konuşan Uşak Valisi Serdar Kartal, OSB için gerekli fizibilite çalışmalarının tamamlandığını söyledi.

        Bölgenin ciddi bir tarımsal üretim potansiyeline sahip olduğunu belirten Kartal, "Bugün kurulan bu şirketle birlikte büyük bir satış yapıyoruz sera organize sanayi bölgemizden. Bununla birlikte de kamulaştırma bedellerimizin büyük bir kısmını karşılamış bulunuyoruz. Bundan sonra hızlı bir şekilde bakanlık kredilerini altyapı yatırımlarına dönüştürerek sera organize sanayi bölgemizi uygun ve ciddi yatırımcılarla hızlı bir şekilde üretime geçirme hedefimiz var." diye konuştu.

        Kartal, tarımsal faaliyetler için devletin yatırımcılara ciddi destek verdiğine dikkati çekerek, "Bizim bölgemizin avantajı termal kaynaklarımız. 400 metreye kadar yaptığımız sondajlarda biz 70 derece civarında sıcak suya ulaşabiliyoruz. Yapacağımız ileri teknolojili altyapı sayesinde de sera organize sanayi bölgesindeki suyu tekrar kaynağına göndererek sürdürülebilir bir enerji kullanımını öngörüyoruz." dedi.

        Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kandemir de bölgenin Uşak'a tekstil ve deri sanayisinin yanında çeşitlilik getireceğini, bölge insanının tarımsal üretimde tecrübeli olduğunu kaydetti.

        Uşak Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sezer ise gıda arzının önemine dikkati çekerek, "İçinde bulunduğumuz dönemde gıda enflasyonunun en büyük sorun olduğu ortaya çıktı. Bu noktada kapalı tarımın da ne kadar önemli olduğu ortaya çıkmış oldu. Uşak'ta yapılan bu yatırımın da ne kadar doğru olduğu haklılık kazandı." ifadelerini kullandı.

        Programa Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı da katıldı.

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