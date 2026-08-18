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        Uşak'ta uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 14 şüpheli tutuklandı

        Uşak'ta uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik operasyonlarda yakalanan 14 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2026 - 17:34 Güncelleme:
        Uşak'ta uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 14 şüpheli tutuklandı

        Uşak'ta uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik operasyonlarda yakalanan 14 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında kent genelinde saha çalışmaları gerçekleştirildi.

        Operasyonlarda 38 bin 824 sentetik ecza, 230 gram esrar, 10 uyarıcı hap, 144 gram kokain, 206 gram sentetik ecza, 1 kök kenevir bitkisi, 5 bin 536 kullanımlık 30 parça sentetik uyuşturucu ve 5 gram sentetik ecza tozu ele geçirildi.

        Çalışmalarda ayrıca ele geçirilen 1 hassas terazi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 17 bin 160 liraya el konuldu.

        Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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