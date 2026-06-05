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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Van'da konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, "Biz, yolumuza, istikametimize, Türkiye Yüzyılı hedeflerimize kitlenmeye sonuna kadar devam edeceğiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 22:18 Güncelleme:
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Van'da konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, "Biz, yolumuza, istikametimize, Türkiye Yüzyılı hedeflerimize kitlenmeye sonuna kadar devam edeceğiz." dedi.

        Edremit ilçesindeki Uygulama Oteli'nde düzenlenen "AK Parti Orta Doğu Anadolu Bölge Stratejisi Toplantısı"nda konuşan Büyükgümüş, AK Parti teşkilatları olarak nereden geldiklerini, bugün nerede olduklarını ve hangi istikamette ilerlediklerini her toplantıda birbirlerine hatırlatmaları gerektiğini söyledi.

        Mücadelelerinin, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda daha büyük ve güçlü bir Türkiye inşa etmek ve daha adil dünya idealine katkı sunmak olduğunu belirten Büyükgümüş, bu doğrultuda teşkilatlarının sahada gayretle ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğini dile getirdi.

        - "Böyle zikzakları, gelgitleri siyaset kaldırmaz"

        Milletin 2023'te çok önemli bir karar vererek büyük, güçlü Türkiye'den yana tavır aldığını anlatan Büyükgümüş, şunları kaydetti:

        "Şimdi CHP'nin içinde olanları görüyorsunuz değil mi? Dün millete umut olarak takdim ettikleri, 'Bizi kurtuluşa götürecek olan kişi budur.' dedikleri meğerse en büyük hainmiş. Böyle zikzakları, gelgitleri siyaset kaldırmaz. Dün 'kurtarıcı' dediğine bugün 'hain' diyorsan, ne zihninde bir fikir ne gönlünde bir hizmet aşkı ne de kendi aralarında bir hüsnüniyet vardır. Burada gördüğümüz açık ve net tablo bu. Özellikle bu yolsuzluk soruşturmaları başladığından itibaren hep söylüyoruz. Bu davayı açanlar, Cumhuriyet Halk Partili, itham edilenler Cumhuriyet Halk Partili, yolsuzlukla, arsızlıkla 'Ben maalesef bu işe taraf oldum.' diye itirafçı olanlar da Cumhuriyet Halk Partili. Ellerindeki bilgi ve belgeleri mahkemelere ulaştırarak 'Burada yanlış var, yolsuzluk var, ahlaksızlık var.' diyenler de Cumhuriyet Halk Partili. Biz, bunun hiçbir yerinde değiliz."

        - "Yaşanan çatışmaları, soykırımları ve zulümleri takip ediyoruz"

        Dünyanın içinde bulunduğu bu dönemde bölgede yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Büyükgümüş, "Yaşanan çatışmaları, soykırımları ve zulümleri takip ediyoruz. Tüm bunlar karşısında Türkiye, iddialarıyla, medeniyet birikimiyle ve şuuruyla, son 30 yılda Recep Tayyip Erdoğan ile simgelenen bu yol yürüyüşüne devam edecek ya da Allah muhafaza, elde edilen kazanımlardan ve büyük, güçlü Türkiye'yi inşa edeceğimiz bu önemli dönemin eşiğinden döneceğiz." dedi.

        Büyükgümüş, Türkiye'nin dünya mazlumlarına umut olacak büyük ve güçlü şekilde yoluna devam etmesini istediklerini dile getirerek, Türkiye Yüzyılı hedeflerine kenetlendiklerini anlattı.

        İsimlerin, zamanların ve sözlerin değişebileceğini ancak fikirlerin değişmediği sürece bunun bir anlam ifade etmeyeceğine dikkati çeken Büyükgümüş, şöyle konuştu:

        "Ne diyordu Kılıçdaroğlu? 'Bize Suriye'den saldırı mı olacak, hava savunma sistemine niye ihtiyacımız var?' İzledik değil mi bunları? Şimdi geldiğimiz noktada ne görüyoruz? En stratejik yapacağımız iş bu hava savunma sistemidir. Peki Sayın Özel, Sinop'u ziyaret ettiğinde ne dedi? 'Efendim balıklar ürküyor.' Neden ürküyor balıklar? ROKETSAN'ımızın Sinop'ta çok önemli, dünya çapında bir test merkezi var. Ürettiğimiz hava savunma sistemlerinin testlerini, kalibrasyonunu ve ARGE faaliyetlerinin önemli bir kısmı orada yürütülüyor. Türkiye'nin ikinci partisinin önemli bir yetkilisi Sinop'a gitmiş. 'Bu tesisi kapatmamız lazım.' diyor. Niye? Balıklar ürküyor. Niye? Orada füze testleri yapıldığı için balıkçılık ve turizm ilerlemiyormuş."

        - "Milletimizi hizmet, siyasetin hayatımıza katacağı refah ilgilendirir"

        Arkadaşlarından bu konuyu araştırmalarını istediğini ifade eden Büyükgümüş, "Son 10 yılda Sinop'un balık üretimi 5 kattan fazla artmış, turizm geliri katbekat yükselmiş. Söyledikleri konuyu da bilmiyorlar. Dün 'Suriye'den bize tehdit mi gelir, bizim hava savunma sistemlerine ihtiyacımız mı var?' diyen bir Kılıçdaroğlu var. Bugün ise 'Balıklar ürküyor, yeni savunma sistemleri geliştirmeyelim.' diyen bir Özel var. Bunlar, ayrı mı ya? Bunlar, aynı fikirdeler. Bunlar, aynı sözün sahipleri. Ya şu an yaşadıkları ne? Rant mücadelesi. Koltukta kim oturacak? Ben mi oturacağım, o mu oturacak? Bize bundan ne? Milletimizi ne ilgilendirir bu? Milletimizi hizmet, siyasetin hayatımıza katacağı refah ilgilendirir. Milletimizi, kardeşliği siyaset nasıl perçinleyecek? Bu, ilgilendirir. Biz, yolumuza, istikametimize Türkiye Yüzyılı hedeflerimize kitlenmeye sonuna kadar devam edeceğiz." diye konuştu.

        Programa AK Parti Van milletvekilleri Kayhan Türkmenoğlu ve Burhan Kayatürk, Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Vahit Atalan, AK Parti İl Başkanı Abdulahat Arvas, İl Kadın Kolları Başkanı Zerrin Alparslan, İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Gültepe ve teşkilat mensupları katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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