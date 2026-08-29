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        Atık deriler Van'ın tarihi motifleriyle yeniden hayat buluyor

        NECMETTİN KARACA - Van'ın İpekyolu ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açılan deri işlemeciliği kursuna katılan kadınlar, kullanılmayan deri parçalarını ve eski deri ürünlerini tarihi motiflerle yeniden tasarlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2026 - 11:03 Güncelleme:
        Atık deriler Van'ın tarihi motifleriyle yeniden hayat buluyor

        NECMETTİN KARACA - Van'ın İpekyolu ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açılan deri işlemeciliği kursuna katılan kadınlar, kullanılmayan deri parçalarını ve eski deri ürünlerini tarihi motiflerle yeniden tasarlıyor.

        Usta öğretici Gülsüm Aysu'nun eğitmenliğinde sürdürülen kursta 8 kadın, deri işlemeciliğinin inceliklerini öğreniyor.

        Kursiyerler, işlevini yitirmiş çanta, ayakkabı ve kemer gibi deri ürünlerini yeniden değerlendirerek çanta, cüzdan, kemer, gözlük kılıfı, tablet ve bilgisayar çantalarının yanı sıra üç boyutlu tablolar üretiyor.

        Urartu, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait motiflerin yanı sıra Ahlat'taki tarihi mezar taşlarından esinlenilen desenleri deri üzerine işleyen kursiyerler, binlerce yıllık tarihin izlerini yaşatıyor.

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        Ürettikleri modern ürünleri satarak aile bütçelerine de katkı sağlayan kadınlar, hem deri işlemeciliğini yaşatıyor hem de Van'ın kültürel değerlerinin gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlıyor.

        Usta öğretici Gülsüm Aysu, AA muhabirine, kursta özellikle Van'da hüküm sürmüş medeniyetlere ait motifleri deri üzerine işlediklerini söyledi.

        Deri işlemeciliğini yalnızca bir zanaat olarak görmediklerini belirten Aysu, geleneksel motifleri modern ürünlerle buluşturarak sanatsal çalışmalar ortaya çıkardıklarını ifade etti.

        Kullanılmayan deri ürünlerini değerlendirdiklerini anlatan Aysu, şunları kaydetti:

        "Daha önce kullanılmış, şu anda işlevini yitirmiş ayakkabı, çanta gibi deri malzemeleri alıp kursiyerlerimiz tekrar kullanılabilir hale getiriyor. Van'ın kültürel mirasını ürünlere yansıtıyoruz. Urartu dini figürlerini hem cüzdana hem ajanda kılıfına işledik. Selçuklu motiflerini çantalarda ve tablet kılıflarında kullanıyoruz. Ahlat'taki mezar taşlarında bulunan motifleri de ürünlerimizin üzerine işleyerek kullanıyoruz.

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        Hem unutulmaya yüz tutmuş sanatımızı icra ediyoruz hem de geçmişten geleceğe köprü kurmuş oluyoruz. Geçmişte daha çok at koşum takımları ve heybelerde kullanılan deriyi günümüz ihtiyaçlarına uyarladık. Tablet ve bilgisayar kılıfları, omuz çantaları, cüzdan ve kemer gibi günlük kullanım ürünleri yapıyoruz. Farklı tekniklerle çalışarak üç boyutlu eserler de ortaya çıkarıyoruz."

        - "Hem ihtiyacımı karşılıyorum hem eşe dosta hediye edebiliyorum"

        Yaklaşık 9 aydır kursa devam eden Mükerrem Balık da deri işlemeyi sevdiği için kursa katıldığını ve ürettiği ürünlerle aile bütçesine katkı sağlamaya çalıştığını söyledi.

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        Kurs sürecinde çanta, kemer ve gözlük kılıfları yaptığını dile getiren Balık, "Hem ihtiyacımı karşılıyorum hem eşe dosta hediye edebiliyorum. Dışarıda el yapımı deri çantaların, gözlük kılıflarının ya da cüzdanların fiyatları çok pahalı. Onun için kendim yapıyorum. İleride kendi atölyemi açmayı hedefliyorum." dedi.

        Kursiyer Zinet İlhan ise kursa severek geldiklerini ve yaptıkları her ürünün kendileri için ayrı bir değer taşıdığını anlattı.

        Evlerinde kullanılmayan deri ürünlerini kursa getirerek değerlendirdiklerini ifade eden İlhan, "Evdeki atık ürünleri tekrar hayata çevirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Güzel şeyler çıkıyor ortaya. Tekrar kullanıyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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