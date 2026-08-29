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        HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Van'da partisinin 5. Olağan İl Kongresi'ne katıldı

        HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Van'da partisinin 5. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2026 - 00:22 Güncelleme:
        HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Van'da partisinin 5. Olağan İl Kongresi'ne katıldı

        HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Van'da partisinin 5. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

        Edremit ilçesindeki Uygulama Oteli konferans salonunda düzenlenen kongre, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        Divan kurulunun oluşturulmasının ardından faaliyet ve mali raporlar oy birliğiyle kabul edildi.

        Yapıcıoğlu, kongrede yaptığı konuşmada, Malazgirt Zaferi'nin birliğin, beraberliğin, kardeşliğin ve ümmet olma şuurunun tecessüm etmiş hali olduğunu söyledi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iki yıl önce Malazgirt'te yaptığı konuşmada "iç cephenin tahkim edilmesi" cümlesini hatırlatan Yapıcıoğlu, "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu adıyla bir komisyon kuruldu ve 20'nin üzerinde toplantı yaptık. Bu toplantılar sonucunda ortak bir rapor Meclis'e sunuldu ve sonunda 12 maddelik bir kanun Meclis'ten geçti. Tarihi bir oyla ve 467 oyla kanun Meclis'ten geçti." dedi.

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        Terörsüz Türkiye sürecinin nihayete erdirilmesi gerektiğini belirten Yapıcıoğlu, şunları kaydetti:

        "İnşallah şiddet ve silah dönemi sona erecek. Komisyon raporunu yazdı, kanun çıktı. Kanundan sonra kurullar toplandı, alt komisyonların oluşturulması kararlaştırıldı ve artık buradan geri dönüş olmamalı. İnşallah bu süreç en hayırlı bir şekilde kardeşlik hukukunun tam olarak tesis edildiği bir noktaya varır. Henüz sürecin yeni yeni konuşulduğu hatta kimilerine göre hiçbir sorunun olmadığı ifade edildiği bir dönemde bile biz 100 yılı aşkın bir süredir var olan bir meselemiz ve kanayan bir yaramız olduğunu, bu yaranın ise mutlaka sarılması gerektiğini söyledik. Bu sorunun çözümünün de zannedildiği kadar çok zor olmadığını ve hiç imkansız olmadığını söyledik."

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        Süreci provoke etmeye çalışacakların olacağını dile getiren Yapıcıoğlu, "Şiddet devam etsin, kan aksın ve cenazeler gelsin, onun üzerinden 'ben yelkenlerimi şişireyim, siyasi rant elde edeyim' diye düşünenler olacaktır. Olayları ters yüz edenler, olduğundan çok farklı gösterenler ya da bir an önce sona ersin diye felaket tellallığı yapanlar olacaktır ama inşallah bunlar hep azınlıkta kalacaktır." diye konuştu.

        Şiddet ve silahın herkese zarar verdiğini belirten Yapıcıoğlu, "Bu meselenin çözümü için elimizden gelen her şeyi yaparız ve inşallah çözümünü de göreceğiz' dedik. Biz hala aynı noktadayız." ifadelerini kullandı.

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        Kongreye, HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, DEVA Partisi Van İl Başkanı Ahmet Sönmez, Memur-Sen Van Şube Başkanı Mehmet Ali Uca ile partililer katıldı.

        Tek listeyle girilen seçimde mevcut başkan Rasim Sayğın, tüm delegelerin oyunu alarak yeniden il başkanı seçildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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