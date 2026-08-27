Van'da iki aile arasında çıkan kavgayla ilgili 19 şüpheli tutuklandı

Muradiye ilçesinde 24 Ağustos'ta iki aile arasında başlayan sözlü tartışmanın kısa sürede taşlı ve sopalı kavgaya dönüşmesi sonucu 3'ü ağır 13 kişi yaralanmıştı.

Hastane Caddesi'nde iki aile arasında 24 Ağustos'ta yaşanan ve 13 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 34 şüpheli gözaltına alındı.

Van'ın Muradiye ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgayla ilgili gözaltına alınan 34 kişiden 19'u tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.