"Van MAT-BİL" projesinde başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, "Van MAT-BİL: Bugünün Bilimi Yarının Teknolojisi Projesi"nde başarılı olan öğrencileri ödüllendirdi.

Rektörlük Senato Salonu'nda öğrencilerle bir araya gelen Şevli, kentte 4 yıl önce başlatılan "Van MAT-BİL" projesiyle başarılı öğrencilerin yetiştirildiğini söyledi.

Van'daki fen liselerinde eğitim gören yaklaşık 120 öğrenciye 2022'de başlayan proje kapsamında ileri seviye matematik ve bilgisayar dersleri vermeye başladıklarını anlatan Şevli, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimiz bu yıl liseden mezun oldu. YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) sonuçlarında Van'da derece yapan çok sayıda öğrenci oldu. Biz de Van MAT-BİL öğrencilerimizi üniversitemizde misafir ettik. Van MAT-BİL eğitimini alan öğrencilerimizin çok iyi üniversitelere yerleştiklerini, Türkiye'de derece yaptıklarını gördük. YKS başarısından ziyade bizi mutlu eden, öğrencilerimizin üniversiteye bakış açılarıdır. Üniversite hayatlarında ortaya koyacakları vizyondur.

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Tıp, mühendislik gibi fakülteleri seçen öğrencilerimiz var. Hangi mesleği seçerlerse seçsinler, mesleğin profesyonelleri olacaklarına olan inancımız tamdır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizi de tebrik ediyorum."

Öğrencilerden Defne Akkol ise "Sayısal alanda 367'nci oldum. Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne yerleştim. Dokuzuncu ve onuncu sınıfta MAT-BİL öğrencisiydim. MAT-BİL’de çok iyi hocalarla çalıştık. Birçok yarışmaya katıldım. Van MAT-BİL'in YKS ve olimpiyat anlamında katkısı oldu." dedi.

Bilal Aşkın da "AYT (Alan Yeterlilik Testleri) Türkiye birincisi oldum. 80'de 80 yaptım. Van MAT-BİL projesine dokuzuncu ve onuncu sınıfta katıldım. Üst düzey hocalardan eğitim aldık. Güzel ve zorlayıcı sorular vardı. Biz de bu zor soruların üzerine düşünerek, kafa yorarak kendimizi çok geliştirdik." diye konuştu.

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Rektör Şevli, konuşmaların ardından öğrencilere ödüllerini verdi, onlarla fotoğraf çektirdi.