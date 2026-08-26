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        Van'da çıkan örtü yangınına müdahale ediliyor

        Van'ın Edremit ilçesinde çıkan örtü yangınına ekipler müdahale ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2026 - 20:32 Güncelleme:
        Van'da çıkan örtü yangınına müdahale ediliyor

        Van'ın Edremit ilçesinde çıkan örtü yangınına ekipler müdahale ediyor.

        Köprüler Mahallesi'nin kuzeyindeki elektrik panosu yakınlarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangını gören mahalle sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

        Daha sonra yangının çevredeki evlere sıçramaması için çaba gösteren vatandaşlar, alevlerin üzerine toprak attı, kovalarla su taşıdı.

        Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı, jandarma ekipleri de çevrede önlem aldı.

        İtfaiye ekipleri, kontrol altına aldıkları yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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