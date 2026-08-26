Van'da çıkan örtü yangınına müdahale ediliyor

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı, jandarma ekipleri de çevrede önlem aldı.

Daha sonra yangının çevredeki evlere sıçramaması için çaba gösteren vatandaşlar, alevlerin üzerine toprak attı, kovalarla su taşıdı.

Köprüler Mahallesi'nin kuzeyindeki elektrik panosu yakınlarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.