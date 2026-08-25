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        Van'da kırsal mahalle yollarında sıcak asfalt çalışması sürüyor

        Van Büyükşehir Belediyesince kırsal mahallelerde başlatılan asfaltlama çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2026 - 13:27 Güncelleme:
        Van'da kırsal mahalle yollarında sıcak asfalt çalışması sürüyor

        Van Büyükşehir Belediyesince kırsal mahallelerde başlatılan asfaltlama çalışmaları devam ediyor.

        Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde ulaşım altyapısının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

        Bu kapsamda Saray ilçesinde mahalle ve mezraların ulaşımını sağlayan grup yolunda asfaltlama çalışması yürütülüyor.

        Daha önce altyapı ve üstyapı çalışmaları ile plentmiks temel (PMT) serimi tamamlanan yolda sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor.

        Kargalı Mahalle Muhtarı Mehmet Fidan, uzun yıllar sonra mahalle yollarının sıcak asfalta kavuştuğunu söyledi.

        Yaklaşık 50 yıldır yollarının toz ve toprak içinde olduğunu belirten Fidan, şöyle konuştu:

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        "Yaklaşık 50 yıldır yollarımız toz, toprak içindeydi. Burada yaşayan vatandaşlar çok mağdurdu. Büyükşehir Belediyesine yaptığımız müracaat sonucu yollarımız yapılıyor. Bu yol 5 mahalle ve 1 mezraya hizmet veriyor. Sayın Vali ve Büyükşehir Başkan Vekilimiz Ozan Balcı başta olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun."

        Yapılan çalışmaları büyük bir memnuniyetle karşıladığını belirten mahalle sakinlerinden Seyithan Karakoç da yıllar sonra aldıkları hizmetten dolayı mutlu olduklarını söyledi.

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