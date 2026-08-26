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        Van'da sahipsiz kediler için Kedi Evi hizmete açıldı

        Van Büyükşehir Belediyesi, sahipsiz ve terk edilmiş kedilere güvenli yaşam alanı sunmak amacıyla oluşturduğu Kedi Evi'ni hizmete açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2026 - 15:51 Güncelleme:
        Van'da sahipsiz kediler için Kedi Evi hizmete açıldı

        Van Büyükşehir Belediyesi, sahipsiz ve terk edilmiş kedilere güvenli yaşam alanı sunmak amacıyla oluşturduğu Kedi Evi'ni hizmete açtı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığınca Hayvan Bakımevi bünyesinde oluşturulan Kedi Evi'nde kafes, müşahede ve karantina bölümleri bulunuyor.

        30 kedi kapasitesine sahip alanda, tedavi ve karantina süreçleri tamamlanan kedilerin barınma, beslenme ve sağlık ihtiyaçları karşılanıyor.

        Kedilerin bakım ve sağlık kontrolleri düzenli olarak yapılırken, her gün sabah ve akşam olmak üzere iki kez mama veriliyor. Su ihtiyaçları ise su pınarıyla karşılanıyor.

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        Kedilerin kalıcı yuvalara kavuşturulması amacıyla sahiplendirme çalışmaları da yürütülüyor.

        Sahiplendirme ilanları hazırlanan kediler, uygun koşulları sağlayan vatandaşlara çip ve karne işlemleri tamamlandıktan sonra teslim ediliyor.

        Kedi Evi'ni ziyaret eden hayvansever Hasan Kervan, sahipsiz hayvanların tedavi ve bakımlarının burada yapıldığını belirterek vatandaşları hayvan sahiplenmeye çağırdı.

        Kervan, "Sokakta hasta olan kedi ve köpeklerimiz bulunuyor. Buraya getirilen hayvanlar tedavi altına alınıyor ve bakımları yapılıyor. Hayvan sahiplenmek isteyen vatandaşlarımıza çağrıda bulunuyorum. Kedi veya köpek sahiplenmek isteyenler buraya gelerek sahiplendirme işlemlerini gerçekleştirebilirler." diye konuştu.

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