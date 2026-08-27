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        Vanlı aileler DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

        Van'da çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2026 - 14:19 Güncelleme:
        Vanlı aileler DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

        Van'da çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti.

        Menekşe Sokak'ta bir araya gelen aileler, Türk bayrakları ve evlatlarının fotoğraflarını taşıyarak DEM Parti İl Başkanlığı binasının önüne kadar yürüdü.

        Eyleme katılan anne ve babalar, teslim olmaları için çocuklarına çağrıda bulundu.

        Kızına kavuşma hayaliyle eylem yapan Nazlı Sancar, 2019 yılından bu yana mücadelelerini sürdürdüklerini söyledi.

        Anne ve babalar olarak mücadelelerine kararlılıkla devam edeceklerini belirten Sancar, şunları kaydetti:

        "Biz burada sadece hakkımız olan evlatlarımızı istiyoruz. Hiç kimseye bir zararımız yoktur. Tek kızım için değil bütün çocuklar için buradayım. Herkes için bu mücadeleyi veriyorum. Kızım, beni duyuyorsan, görüyorsan Allah rızası için gel devlet güçlerimize teslim ol. Devlet herkese kucak açmış. Rabb'im devletimize güç, kuvvet versin. Rabb'im devletimizi başımızdan eksik etmesin."

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        Baba Fevzi Yağmur ise "Yıllardır Diyarbakır'da, Van'da, Ankara'da senin peşindeyim. Ailendeki herkes seni bekliyor. Gel devlete teslim ol. Sen devletin evladısın. Devlet size kapı açmış niye gelmiyorsunuz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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