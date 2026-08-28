Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri Öğretmenler ve veliler, öğrencileri için yaz tatilinde okulu yeniledi

        Öğretmenler ve veliler, öğrencileri için yaz tatilinde okulu yeniledi

        NEVZAT UMUT UZEL - Van'ın İpekyolu ilçesinde öğretmen, idareci ve veliler, öğrencilerin yeni eğitim-öğretim yılına daha temiz ve ferah bir ortamda başlaması için yaz tatilinde okulun boya ve bakım çalışmalarını el birliğiyle yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2026 - 11:08 Güncelleme:
        Öğretmenler ve veliler, öğrencileri için yaz tatilinde okulu yeniledi

        NEVZAT UMUT UZEL - Van'ın İpekyolu ilçesinde öğretmen, idareci ve veliler, öğrencilerin yeni eğitim-öğretim yılına daha temiz ve ferah bir ortamda başlaması için yaz tatilinde okulun boya ve bakım çalışmalarını el birliğiyle yaptı.

        Öğrencilerin daha temiz, ferah ve hijyenik bir ortamda eğitim görmesini isteyen Fatih Sultan Mehmet İlkokulu ve Ortaokulundaki yöneticiler ve öğretmenler, velilerin de desteğiyle yaz tatilinde çalışma başlattı.

        Boya ve çeşitli malzemeleri temin eden eğitimciler ve veliler, okulun duvarlarını boyadı, sıraları temizledi ve sınıflarda bakım çalışması yaptı.

        Yaklaşık 25 gün süren çalışmalarla 22 derslik ve diğer alanlarıyla toplam 30 bölümden oluşan okul, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde yenilendi.

        REKLAM

        Okul Müdürü Recep Yarıcı, AA muhabirine okulu güzelleştirmek amacıyla gönüllülük esasına dayalı çalışma yürüttüklerini söyledi.

        Okulun boyanması gerektiğini tespit ettikten sonra öğretmenlerle toplantı yaptıklarını belirten Yarıcı, şöyle konuştu:

        "Çalışma arkadaşlarımızla bir araya gelerek okulumuzu boyama kararı aldık. Bunun finansmanında okulumuzun öz kaynakları kullanıldı. Velilerimiz ve öğretmenlerimiz de boya desteğinde bulundular. Bir öğretmenimiz promosyon ücretini okula bağışladı."

        Okulu yeni eğitim-öğretim yılına hazır hale getirdiklerini ifade eden Yarıcı, "El birliğiyle okulumuzu boyadık. Son derece güzel ve uyumlu renklerle öğrencilerimize hazır hale getirdik. Sınıflarımız gayet hijyenik ve tertemiz oldu. Ekibimiz 5 kişiden oluşuyordu. İdarecilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimizle yaklaşık 25 gün içerisinde çalışmaları tamamladık. Son derece güzel ve temiz bir okula kavuştuk." dedi.

        REKLAM

        Müdür Yardımcısı Şerafettin Alper de herkesin okulun yenilenmesi için fedakarlık yaptığını ve gönüllü olarak çalışmalara katıldığını belirtti.

        Velilerden Lokman Öztürkçü ise çocukların daha iyi ve hijyenik bir ortamda eğitim alabilmesi için çalışmalara destek verdiklerini söyledi.

        Okulun boyanmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Öztürkçü, "Çocuğumun daha iyi eğitim alabilmesi ve hijyenik bir ortamda bulunması için biz de katkıda bulunduk. Okulumuzun boyanması bizi mutlu etti. Çocuklarımız için daha iyi ve hijyenik bir ortam oluştuğu için memnun olduk. Gücümüzün yettiğince, elimizden geliyorsa onu yapmaya çalışıyoruz. Haftanın belli günlerinde geldik. Malzeme ve işçilik konusunda çeşitli yardımlarda bulunmaya çalıştık." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MEB açıkladı! Uyum sürecinde velilere idari izin
        MEB açıkladı! Uyum sürecinde velilere idari izin
        WP yazdı: Rusya ABD'nin zayıfladığını düşünüyor
        WP yazdı: Rusya ABD'nin zayıfladığını düşünüyor
        Makarna sevenler dikkat!
        Makarna sevenler dikkat!
        Nepal'de peş peşe felaketler: Can kaybı yükseliyor!
        Nepal'de peş peşe felaketler: Can kaybı yükseliyor!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Bahçedeki karartıyı domuz sandı! Dehşete sebep oldu!
        Bahçedeki karartıyı domuz sandı! Dehşete sebep oldu!
        Beşiktaş'ın rakipleri belli oluyor
        Beşiktaş'ın rakipleri belli oluyor
        Trabzonspor'un rakipleri belli oluyor
        Trabzonspor'un rakipleri belli oluyor
        'Ölüler evi'nde 8 bebek iskeleti bulundu
        'Ölüler evi'nde 8 bebek iskeleti bulundu
        Spor salonunda kadına şiddet! İşletmeci darp edildi!
        Spor salonunda kadına şiddet! İşletmeci darp edildi!
        ABD ön seçimlerinde hangi parti öne çıktı?
        ABD ön seçimlerinde hangi parti öne çıktı?
        "Aklımı kaybedeceğim!"
        "Aklımı kaybedeceğim!"
        Yıldırım piknikte can aldı!
        Yıldırım piknikte can aldı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Katili, 2 yıl kâbusu yaşattı! Şerife'nin acılı annesi ve abisi konuştu!
        Katili, 2 yıl kâbusu yaşattı! Şerife'nin acılı annesi ve abisi konuştu!
        Temsilcilerimizin rakipleri belli oldu!
        Temsilcilerimizin rakipleri belli oldu!
        Aşıkların tatil keyfi
        Aşıkların tatil keyfi
        600 metre yuvarlandı! 4 ölü, 5 yaralı
        600 metre yuvarlandı! 4 ölü, 5 yaralı
        Kraliçe seçildi, tarihe geçti
        Kraliçe seçildi, tarihe geçti
        Hostesin meme kanseri 'meslek hastalığı' sayıldı
        Hostesin meme kanseri 'meslek hastalığı' sayıldı

        Benzer Haberler

        Van'da iki aile arasında çıkan kavgayla ilgili 19 şüpheli tutuklandı
        Van'da iki aile arasında çıkan kavgayla ilgili 19 şüpheli tutuklandı
        Van'daki kavgada ağır yaralanan genç yaşam mücadelesini kaybetti
        Van'daki kavgada ağır yaralanan genç yaşam mücadelesini kaybetti
        Van MAT-BİL Projesi ilk meyvelerini verdi: Öğrenciler hayallerindeki üniver...
        Van MAT-BİL Projesi ilk meyvelerini verdi: Öğrenciler hayallerindeki üniver...
        "Van MAT-BİL" projesinde başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi
        "Van MAT-BİL" projesinde başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi
        Başkan Özgür İreç İlhan genç sporcularla buluştu
        Başkan Özgür İreç İlhan genç sporcularla buluştu
        Vanlı aileler DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü
        Vanlı aileler DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü