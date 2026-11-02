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        Bankacılığı bırakıp baba mesleği hayvancılığa başladı

        ORHAN SAĞLAM - Van'ın Tuşba ilçesinde yaşayan 46 yaşındaki Adem Günbatar, bankacılık kariyerini geride bırakarak baba mesleği hayvancılığa başladı ve devlet desteğiyle modern bir tesis kurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 11:09 Güncelleme:
        Bankacılığı bırakıp baba mesleği hayvancılığa başladı

        ORHAN SAĞLAM - Van'ın Tuşba ilçesinde yaşayan 46 yaşındaki Adem Günbatar, bankacılık kariyerini geride bırakarak baba mesleği hayvancılığa başladı ve devlet desteğiyle modern bir tesis kurdu.

        Kentte 2010 yılında işe girdiği özel bir bankada 11 yıl gişe görevlisi olarak çalıştıktan sonra ayrılan Günbatar, hayvancılık tesisi kurmaya karar verdi.

        Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar Programı'na 2024'te başvuran Günbatar, projesinin onaylanmasıyla yüzde 65'lik hibe almaya hak kazandı.

        İlçeye bağlı Ayanis Mahallesi'nde 16 dönümlük araziye modern bir tesis kuran Günbatar, hayvancılığa başladı.

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        Haziran 2026'da üretime başladığı tesiste 4 kişiye istihdam sağlayan Günbatar, 28 büyükbaş hayvandan elde ettiği günlük 350 litre sütü pazarlayarak üretimini sürdürüyor.

        - "Böyle bir işletmeye sahip olmak hayalimdi"

        Günbatar, AA muhabirine, çocukluk hayalini gerçekleştirerek hayvancılıkla uğraşmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

        Farklı iş kollarında çalıştığını belirten Günbatar, "2004'te tarım sektöründe çalışmaya başladım. Bankada 11 yıl çalıştıktan sonra bu sektöre veda ettim. Tarımı ve hayvancılığı daha modern yapabilmek adına 2024'te TKDK'ye başvurumu yaptım. 2025'te projem onaylandı ve 2026'da faaliyete başladım. Böyle bir işletmeye sahip olmak hayalimdi. Hayvancılık baba mesleği olduğundan dolayı seviyordum. Çocuklarıma ve torunlarıma daha iyi bir gelecek sunmak adına böyle bir yola başvurdum. Projemiz 30 milyon liralık projeydi. Yüzde 65'lik hibeyle işletmemizi kurduk." ifadelerini kullandı.

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        - "TKDK'den aldığımız destek yüksek bir oran"

        Çiftliğin 16 bin metrekare araziye kurulduğunu söyleyen Günbatar, "Mevcut olan hayvan sayımız büyükbaş anaç olarak 28'dir. 15 tane de yavrumuz var. İşletmede 4 kişiye istihdam sağlıyorum. TKDK'den aldığımız destek yüksek bir oran. Bu destekle en iyi şekilde iş yapılabilir. Bunu genç çiftçilere ve üreticilere tavsiye ediyorum." dedi.

        Genç girişimcilere tavsiyelerde bulunan Günbatar, "Bu işi daha geliştirilmiş bir halde yapabilmeleri için onların batıdaki teknolojiyle donatılan çiftlikleri gezmelerini, oradaki makine ve ekipmanlarla tanışmalarını istiyorum. TKDK'den aldığım destekle Avrupa standartlarına uyumlu bir çiftlik kurdum. Bunu da çocuklarıma bırakmak istiyorum." diye konuştu.

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