Başkale Kaymakamı Cihangir'den esnaf ziyareti

Van'ın Başkale Kaymakamı Ramazan Cihangir, ilçedeki esnaf ve kamu kurumlarına yönelik ziyaretlerde bulundu.



Kaymakam Cihangir, çarşı merkezindeki esnafı ziyaret ederek sıkıntı, talep ve görüşlerini dinledi.



Esnafa hayırlı işler temennisinde bulunan Cihangir, vatandaşların talep ve önerilerini dinlemeye her zaman hazır olduklarını belirterek, kapılarının 7 gün 24 saat halka açık olduğunu söyledi.



Cihangir, daha sonra Hükümet Konağı'ndaki kamu kurumlarını ziyaret ederek personelle bir araya geldi.



Yürütülen çalışmalar, vatandaşlara sunulan hizmetler ve kurumların genel durumu hakkında bilgi alan Cihangir, özverili çalışmalarından dolayı kamu görevlilerine teşekkür etti.

