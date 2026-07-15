Çatak'ta "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinliği düzenlendi

Van’ın Çatak ilçesinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.



Etkinlik kapsamında İlçe Müftülüğü önünden başlayan yürüyüş, Hükümet Konağı önünde sona erdi.



Burada devam eden program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Günün anlam ve önemine ilişkin konuşan Kaymakam Abdullah Sarı, 15 Temmuz'un milletin iradesine, demokrasisine ve bağımsızlığına sahip çıkılan tarihi bir gün olduğunu söyledi.



Etkinliklerle devam eden programa Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Turgut Gülşen, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Binbaşı Yılmaz Güngör, Emniyet Amiri Ahmet Erdem Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hamdi İnan, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

