Van Gölü semalarında 15 Temmuz şehitleri için "saygı uçuşu" yapıldı

Van'ın Erciş ilçesinde bir araya gelen yamaç paraşütçüleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla "saygı uçuşu" gerçekleştirdi.



Bitlis ve Van merkezden gelen 12 yamaç paraşütçüsü, Madavank Göller kalkış alanından Türk bayraklarıyla havalandı.



Van Gölü semalarında yapılan uçuşta sporcular, gökyüzünde dalgalandırdıkları Türk bayraklarıyla demokrasi şehitlerini andı.



Yamaç paraşütçüsü Yusufhan Tüter, "15 Temmuz 2016'da şehit olan askerlerimiz ve vatandaşlarımız anısına Van Gölü semalarında Türk bayrağımızı dalgalandırarak uçuş gerçekleştirdik." dedi.



Prof. Dr. Nurullah Ulutaş ise hain darbe girişimini hatırlatmak amacıyla bir araya geldiklerini belirterek, "Şehitlerimizin anısına bugün Türk bayraklarıyla Van Gölü semalarında yamaç paraşütüyle uçuş gerçekleştirdik. Türk bayrağı açarak aziz şehitlerimizin ruhuna Fatiha okuduk. Bütün şehitlerimizin ruhu şad olsun." ifadelerini kullandı.

