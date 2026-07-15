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        Çatak'ta "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında programlar düzenlendi

        Van'ın Çatak ilçesinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla anma programları düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2026 - 18:18 Güncelleme:
        Çatak'ta "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında programlar düzenlendi

        Van'ın Çatak ilçesinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla anma programları düzenlendi.

        Merkez Camisi'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu, şehitler için dua edildi.

        Kaymakam Abdullah Sarı ve beraberindekiler, şehit aileleri ve şehitlerin kabirlerini ziyaret etti.


        Programa İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Binbaşı Yılmaz Güngör, İlçe Emniyet Amiri Ahmet Erdem Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hamdi İnan, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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