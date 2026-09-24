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        Çatak'ta İlköğretim Haftası kutlandı

        Van'ın Çatak ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2026 - 16:37 Güncelleme:
        Çatak'ta İlköğretim Haftası kutlandı

        Van'ın Çatak ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

        Atatürk İlkokulu bahçesinde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Hamdi İnan'ın günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptığı etkinlikte, öğrenciler şiirler okudu ve gösteriler sundu.

        Programa, Çatak Kaymakamı Abdullah Sarı, kurum amirleri, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

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