Çatak'ta İlköğretim Haftası kutlandı

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hamdi İnan'ın günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptığı etkinlikte, öğrenciler şiirler okudu ve gösteriler sundu.

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