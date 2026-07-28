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        Çatak'ta usta öğreticiler ve kursiyerlere hijyen eğitimi

        Van'ın Çatak ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan kurslarda görev yapan usta öğreticiler ile kursiyerlere hijyen eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2026 - 15:35 Güncelleme:
        Çatak'ta usta öğreticiler ve kursiyerlere hijyen eğitimi

        Van'ın Çatak ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan kurslarda görev yapan usta öğreticiler ile kursiyerlere hijyen eğitimi verildi.

        Çatak Toplum Sağlığı Merkezi ekiplerince düzenlenen eğitimde katılımcılara, kişisel ve el hijyeni, bulaşıcı hastalıklardan korunma yöntemleri, eğitim ortamlarında uyulması gereken hijyen kuralları ile sağlıklı yaşam alışkanlıkları hakkında bilgi aktarıldı.

        Eğitimde, hijyen kurallarına uyulmasının bireysel ve toplum sağlığı açısından taşıdığı öneme dikkati çekilirken, katılımcıların soruları da yanıtlandı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Hamdi İnan, sağlıklı ve güvenli eğitim ortamlarının oluşturulmasına büyük önem verdiklerini belirterek, "Kurslarımızda hijyen bilincinin artırılmasına yönelik bu tür eğitimleri önemsiyoruz. Desteklerinden dolayı Toplum Sağlığı Merkezi ekiplerine teşekkür ediyorum." dedi.

        Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ercüment Bozdemir ise usta öğreticiler ile kursiyerlerin hijyen konusunda bilinçlenmesinin eğitim ortamlarının niteliğini artırdığını belirterek, benzer eğitim faaliyetlerini sürdüreceklerini kaydetti.

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