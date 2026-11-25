EMRE ILIKAN - Van'ın Edremit ilçesinde devlet desteğiyle hayvancılığa başlayan bir çocuk babası 28 yaşındaki Abdullah Gültepe, 7 ayda büyükbaş hayvan sayısını 11'den 22'ye çıkardı.

Köklü Mahallesi Muhtarı da olan Gültepe, hayvancılık yaparak üretime katkı sunmak ve kendi işletmesini büyütmek amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen "Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek" projesinden yararlanmak için geçen yıl Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne başvurdu.

Başvurusu kabul edilen Gültepe, mayıs ayında teslim aldığı 11 büyükbaşla hayvancılığa adım attı. Aradan geçen 7 ayda hayvanların doğum yapmasıyla işletmesindeki büyükbaş hayvan sayısı 22'ye ulaştı.

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Hayvancılıkta kısa sürede önemli bir aşama kaydeden Gültepe, bir çalışanıyla sabahın erken saatlerinde ahırın yolunu tutuyor. Hayvanlarını besleyen, ahırın temizliğini yapan ve buzağılarla ilgilenen Gültepe, işletmesini büyüterek hayvan sayısını artırmayı ve bu alanda gençlere örnek olmayı hedefliyor.

Tesisi ziyaret eden Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Bünyamin Hakan ve beraberindeki ekip de hayvanların bakımı ve işletmenin geliştirilmesi konusunda Gültepe'ye teknik destek ve danışmanlık sağlıyor.

- "Gençlerin hayvancılığa yönelmesini tavsiye ediyorum"

Gültepe, AA muhabirine, mayıs ayında yararlandığı devlet desteğinin kendisine hayvancılığa başlama fırsatı sunduğunu söyledi.

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Hem muhtarlık yaptığını hem de çiftçilikle uğraştığını belirten Gültepe, hayvancılık serüveninin Tarım ve Orman Bakanlığınca hayata geçirilen "Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi" ile başladığını ifade etti.

Proje kapsamında başvurularını yaptıklarını ve asil listede yer almaya hak kazandıklarını anlatan Gültepe, şunları kaydetti:

"Mayısta hayvanlarımızın teslimatı yapıldı. Yaklaşık 7 ayda hayvanlarımızın sayısını iki katına çıkardık. Tarım ve Orman Bakanlığına teşekkür ediyorum. Devletimizin, özellikle benim gibi genç çiftçilere ve bu işi yapmak isteyen üreticilere verdiği destekler hepimizi çok memnun ediyor. Bu tür desteklerin devam etmesini ve daha fazla hayata geçirilmesini istiyoruz. Gençlerin hayvancılığa yönelmesini tavsiye ediyorum. Projelerin herkes için çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Özellikle gençlerin ve hayvancılıkla uğraşmak isteyenlerin bu tür projelere yönelmesi çok iyi olur. Öncelikle Tarım ve Orman Bakanımıza, bu projeyi yürüten ve hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim."

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Hayvanları teslim aldıkları ilk günden itibaren Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin kendilerini düzenli olarak ziyaret ettiğini ifade eden Gültepe, "Hayvanlarımızın kontrolleri, sağlık durumları ve olası hastalıklarla ilgili süreçleri her zaman yakından takip ettiler. Bizlere çok yardımcı oluyorlar. Kendimizi adeta büyük bir aile gibi hissediyoruz." dedi.