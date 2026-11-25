Van'ın İpekyolu ilçesinde 1942 yılından bu yana hizmet veren çay evi, odun sobası üzerinde hazırlanan bitki çayları, yıllardır değişmeyen lezzetleri ve nostaljik atmosferiyle kentin geçmişini günümüze taşıyor.

Kahvaltıcılar Sokağı'nda bulunan çay evi, yıllara meydan okuyan yapısıyla yalnızca çay içilen bir mekân olmanın ötesinde, Van'ın sosyal ve kültürel yaşamında da kendine yer buluyor. Kış aylarında odun sobasının etrafında bir araya gelen vatandaşlar, soba üzerinde demlenen çaylarını yudumlarken geçmişin izlerini taşıyan bu mekânda sohbet etme imkânı buluyor. Sabah saatlerinde emeklileri, öğle saatlerinde memurları, akşam saatlerinde ise farklı meslek gruplarından vatandaşları ağırlayan çay evi, kentin farklı kesimlerini aynı çatı altında buluşturuyor. İşletmede sigara içilmesine izin verilmezken, yıllardır korunan geleneksel yapısı da ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

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İHA muhabirine konuşan 56 yaşındaki çay evi sahibi Dolayı Öztürk, işletmenin yıllar içerisinde Van'ın tanınan adreslerinden biri hâline geldiğini belirtti. Çay evinin öne çıkan özelliklerinden birinin kış çayı olduğunu ifade eden Öztürk, "Kış çayını herkes yapabilir ancak aynı damak tadını yakalamak kolay değil. Çünkü biz 67 çeşit bitki kullanıyoruz. Bu bitkileri sobanın üzerinde doğal şekilde kaynatarak müşterilerimize sunuyoruz. Özellikle kış aylarında tercih edilen bu çayımızın, müşterilerimizin kendilerini daha iyi hissetmelerine katkı sağladığını söylüyorlar. Van'da kahvemize gelip günde bir veya iki bardak kış çayı içen müşterilerimiz, üzerlerindeki halsizlik ve yorgunluğun azaldığını ifade ediyor. Bizde özellikle kış çayı ön plandadır. Bunun yanı sıra doğal elma çayı, nane limon, karadut ve nar çaylarımız da bulunuyor. Bunların karışımlarını da hazırlayarak müşterilerimize sunuyoruz. Özellikle nane limona yoğun bir rağbet var" dedi.

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"Günün her saatinde farklı kesimleri ağırlıyor"

İşletmenin gün boyunca farklı yaş ve meslek gruplarından vatandaşları ağırladığını dile getiren Öztürk, "Sabah saatlerinde genellikle emekli büyüklerimiz geliyor. Öğle saatlerinde memur kesimi, akşamları ise çeşitli kurumlarda görev yapan müdürlerimiz, çalışanlarımız ve vatandaşlarımız kahvemizi ziyaret ediyor. Van dışından gelen vatandaşlarımız ve hemşehrilerimiz de buraya uğramadan şehirden ayrıldıklarında, 'Biz Van'a gelmemişiz' diyorlar" diye konuştu.

"Bu değerleri gelecek nesillere aktarmalıyız"

İşletmenin nostaljik yapısını korumak için yıllar içerisinde değişikliğe gitmediklerini vurgulayan Öztürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

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"Biz Van'ın değerlerine sahip çıkmaya ve onları korumaya çalışıyoruz. Bu değerlere biraz daha önem vermemiz gerekiyor. İstesek burayı kapatabilir, değiştirebiliriz. Nostaljik havasını ortadan kaldırabilir, daha fazla sandalye ve masa sığdırabilir, buranın doğal atmosferini farklı bir görünüme kavuşturabiliriz. Ancak bunu yapmıyoruz. Çünkü burası bizim geleneğimiz, kültürümüz ve Van'ımızın değerlerinden biridir. Bu nedenle büyüklerimizden ricamız, bu tür değerlere sahip çıkmaları ve bu konuda biraz daha duyarlı olmalarıdır. Sizler de biliyorsunuz ki değerlerimiz birer birer kayboluyor. Bunları korumamız ve gelecek nesillere aktarmamız gerekiyor."