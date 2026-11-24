Koro ve orkestra, senfonik türküler, modern pop ve caz eserlerinden oluşan repertuvarını seslendirdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce üç yıl önce kentte görev yapan 42 müzik öğretmeninin katılımıyla oluşturulan koro ve orkestra, çalışmalarını her hafta salı günü sürdürüyor.

Van'da 42 müzik öğretmeninden oluşan "Maarif Öğretmenler Koro ve Orkestrası", 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla konser verdi.

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