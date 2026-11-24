Van'da Maarif Öğretmenler Koro ve Orkestrası Öğretmenler Günü'nde konser verdi
Van'da 42 müzik öğretmeninden oluşan "Maarif Öğretmenler Koro ve Orkestrası", 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla konser verdi.
Van'da 42 müzik öğretmeninden oluşan "Maarif Öğretmenler Koro ve Orkestrası", 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla konser verdi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünce üç yıl önce kentte görev yapan 42 müzik öğretmeninin katılımıyla oluşturulan koro ve orkestra, çalışmalarını her hafta salı günü sürdürüyor.
Öğretmenler, Öğretmenler Günü kapsamında Evliya Çelebi Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli Konferans Salonu'nda sahne aldı.
Koro ve orkestra, senfonik türküler, modern pop ve caz eserlerinden oluşan repertuvarını seslendirdi.
Salonu dolduran öğretmenler, eserlere eşlik ederek keyifli vakit geçirdi.
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